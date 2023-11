„Der Schwan“ Autoren-Duo liest in Kleve aus neuem Niederrhein-Krimi

Kleve · Es wird wieder spannend am Niederrhein. Das K1 ermittelt diesmal in der Gastroszene am Niederrhein. An 1. Dezember findet die Lesung in der Klever Stadtbücherei statt.

21.11.2023 , 18:07 Uhr

Das Autoren-Duo Hesse und Wirth. Foto: Armin Fischer/Armin F. Fischer Niederrhein

Am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr, ist wieder Krimizeit in der Stadtbücherei Kleve. Thomas Hesse und Renate Wirth lesen aus ihrem neuesten Krimi „Der Schwan“. Es wird wieder spannend am Niederrhein. Das K1 ermittelt diesmal in der Gastroszene am Niederrhein. Die Ermordung des Chefkochs Jojo Schwan bietet Spannung, Humor und Lokalkolorit. „Der Schwan“, das neue Spitzenrestaurant in Wesel, steht kurz vor der Eröffnung. Doch die Pläne von Chefkoch Jojo Schwan kommen nicht bei jedem gut an: Die Konkurrenz ist neidisch auf das erfolgversprechende Konzept und den exklusiven Standort am Rheinufer. Dort soll auch Schwans Hochzeitsfeier stattfinden – bei der er nie ankommt, denn kurz nach der Trauung wird er erschossen. Das K1 ermittelt und stellt bald fest, dass die Weste des Erfolgskochs keineswegs so strahlend weiß ist, wie sein Name vermuten lässt. Die Stadtbücherei Kleve lädt hierzu alle Krimifans herzlich ein. Eintrittskarten gibt es bereits im Vorverkauf für fünf Euro in der Stadtbücherei Kleve, Wasserstraße 30-32, per E-Mail an buecherei@kleve.de oder im Internet.

(RP)