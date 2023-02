Zahlreiche Taten in Deutschland verübt Automatensprenger-Bande bei Razzia in den Niederlanden gefasst

Die deutsche Polizei spricht von „Skrupellosigkeit“ und „außerordentlicher Gefahr“ bei der Durchführung der Sprengstoffrazzien und ermittelt, ob in zehn Fällen versuchter Mord an Anwohnern zur Anklage gebracht werden kann. Die Banden aus den Niederlanden kommen für ihre Taten bevorzugt in die Nachbarländer. Geldautomaten sind in den Niederlanden in der Regel besser gesichert. Außerdem gibt es dort im Verhältnis viel weniger Automaten.