24-Stunden-Geschäfte Immer mehr Diebstähle an Automatenkiosken in Kleve

Am Freitag, 29. März, knackten laut Polizei Kleve Unbekannte zwei Automaten in der Herzogstraße auf und stahlen Lebensmittel, darunter Süßigkeiten und Energydrinks. Durch Kameraaufnahmen konnte die Polizei Beschreibungen der Täter veröffentlichen. Erst am Tag zuvor war in Qualburg an der Bedburger Weide ein Automat für Sexspielzeug beschädigt und Geld gestohlen worden, wie wir berichteten. Ebenfalls an der Bedburger Weide wurde am Sonntag, 10. März, in einem Automatenkiosk ein Gerät aufgebohrt. Die Täter nahmen E-Zigaretten und die Geldkassette mit. Im Februar wurde zudem in Kleve ein Zigarettenautomat geknackt und Ware aus ihm gestohlen, wie schon im September 2023 in Kevelaer.