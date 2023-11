Tödlicher Verkehrsunfall Autofahrer fährt auf A57 bei Goch in Unfallstelle – Beifahrerin stirbt

Gegen 19.19 Uhr fuhr dann der 80-jährige Niederländer mit seinem Ford Fiesta in den liegengebliebenen Mercedes des 22-Jährigen. Bei dem Aufprall wurden sowohl der Niederländer als auch seine 83-jährige niederländische Beifahrerin schwer verletzt und anschließend zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die 83-Jährige erlag noch in der Nacht ihren Verletzungen. Weshalb der Niederländer die Unfallstelle übersah, ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 22-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn war für rund 1,5 Stunden voll gesperrt.