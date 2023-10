Feuerwehr im Einsatz Auto überschlägt sich bei Unfall in Kranenburg

Kranenburg · Bei einem Unfall in Kranenburg ist am Freitag ein Auto am Großen Haag von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehr an diesem Tag.

29.10.2023, 15:34 Uhr

5 Bilder Unfall am Großen Haag in Kranenburg - Auto überschlägt sich 5 Bilder Foto: Feuerwehr Kranenburg

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen am Freitag ist die Feuerwehr Kranenburg alarmiert worden. Am Nachmittag wurden der Löschzug Nütterden und die Löschgruppe Frasselt zunächst zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem sich der Einsatz noch in Grenzen hielt. Am späten Abend kam es in Kranenburg am Großen Haag dann erneut zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Alarmiert wurden der Löschzug Kranenburg und die Löschgruppe Wyler noch zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten aber bereits alle Insassen das Fahrzeug eigenständig verlassen können. Rettungsdienstlich Ausgebildete Feuerwehrleute des Löschzugs Kranenburg übernahmen die medizinische Erstversorgung der Insassen, der später durch den Rettungsdienst fortgeführt wurde. Hier geht es zur Bilderstrecke: Unfall am Großen Haag in Kranenburg - Auto überschlägt sich

(RP)