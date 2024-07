Kurioser Unfall in Holland Auto mit Klever Kennzeichen landet im Graben – aber wo war der Fahrer?

Es war ein kurioses Bild, das sich am Sonntagmorgen all jenen bot, die beim Supermarkt „Plus“ in der niederländischen Grenzstadt Zevenaar einkaufen wollten. Ein weißes Auto, Modell BMW 3er, mit KLE-Kennzeichen lag im Graben hinter dem Parkplatz des Marktes. Der vordere Teil des Fahrzeugs war gar im Wasser gelandet, denn das Areal rund um das Neubaugebiet ist feucht, das Wasser steht an vielen Stellen kniehoch. Mehrere Passanten näherten sich dem Fahrzeug, und sahen, dass sich darin niemand mehr befand – der Fahrer hatte sich offenkundig aus dem Staub gemacht. Anwohner berichteten unserer Redaktion, dass das Auto am Samstagabend dort noch nicht im Graben gelegen hatte. Das heißt: Offenbar war es in der Nacht zurückgelassen worden.