Unfall : Auto fährt in Kranenburg auf Kreisverkehr

Auto fährt in Kranenburg auf Kreisverkehr

Die Polizei wurde zu einem Einsatz an der Bundesstraße 504 gerufen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kranenburg Ein Fahrzeug ist auf den Kreisverkehr an der Bundesstraße 504/Römerstraße gefahren. Der Fahrer habe die Verkehrsinsel offenbar schlichtweg übersehen, so der Polizei.

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, ist ein Auto auf den Kreisverkehr an der Bundesstraße 504 / Römerstraße in Kranenburg gefahren. Das Fahrzeug war aus Richtung Kleve kommend auf der Römerstraße unterwegs. Der Pkw trug ein Kennzeichen aus Litauen. Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Fahrer offenbar schlichtweg den Kreisverkehr übersehen. Bei dem Unfall wurde der Mann, der alleine unterwegs war, leicht verletzt. Ob der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand, war gestern Abend noch nicht geklärt. Die Kranenburger Feuerwehr sowie auch der Löschzug aus Frasselt wurden ebenfalls alarmiert. Sie verhinderten das Auslaufen von Betriebsstoffen. Nach 30 Minuten hatten die Feuerwehrmänner ihre Aufgabe erledigt.