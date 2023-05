Aufmerksamer Zeuge meldet Unfall Auto fährt gegen Baum – Fahrer befreit sich selbst

Am Montag ist es auf der Emmericher Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines grauen VW Golf verlor gegen 19.35 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am rechten Straßenrand. Durch die Kollision kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite.