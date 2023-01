Ärzte überzeugten Kollegen Auszeichnung für Kardiologen vom Karl-Leisner-Klinikum

Die Fallvorstellung des Teams um Norbert Bayer und Ali Najdawi überzeugte die Fachkollegen mit der Versorgung eines Herzinfarktes. Vor allem die modernen Verfahren und das effektive Komplikationsmanagement im Herzkatheterlabor haben demnach beeindruckt. Die Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums betreut an den Standorten in Kleve und Kevelaer mehr als 6000 Patienten pro Jahr und ist damit eine der größten kardiologischen Fachabteilungen in NRW. Die interventionelle Kardiologie umfasst alle minimal-invasiven Untersuchungen und Eingriffe im Herzkatheterlabor. Mit Hilfe von Kontrastmittel und Röntgenstrahlen können Untersuchungen und Eingriffe am Herzen und den herznahen Gefäßen erfolgen.