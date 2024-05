Eröffnung am Sonntag Das ist die neue Ausstellung im Museum Kalkar

Die Eröffnung der Ausstellung findet am Sonntag, 12. Mai, um 12 Uhr im Städtischen Museum Kalkar statt. Nach der Begrüßung durch Lioba Rochell vom Verein der Freunde Kalkars wird Harald Münzner von der Stadt Kalkar in das Werk der Künstlerin einführen. Zum Begleitprogramm zur Ausstellung gehören offene Führungen durch die Ausstellung am 18. Mai um 13 Uhr sowie am 30. Mai und am 23. Juni um 15 Uhr. Die Finissage ist am 7. Juli um 15 Uhr.