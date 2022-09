Film und Kunst : Eine fantastische Welt in Kalkar

Daniel Zerbst und Alexandra Bottenbruch (von rechts) vor dem sieben Meter langen Fries, der in der Kalkarer Galerie erstmals zu sehen ist. Foto: Matthias Grass

Kalkar Das Studio20.21 zeigt ab Freitag die Ausstellung „Everland“ mit Werken des Künstlers Daniel Zerbst. Zu sehen ist sie noch bis zum 27. November.

Europolis ist eine Fantasy-Stadt, die sich inmitten karger Landschaft auftürmt. Die vielspurigen Straßen führen mittig darauf zu und werden unterhalb der Stadt von einem Tunnel verschlungen. Europolis besteht aus Versatzstücken moderner und 19.-Jahrhundert-Architektur: Ein Detail des Kanzleramtes in Berlin blitzt heraus, links schließt die Elbphilharmonie das Gebilde ab, die Mitte von Europolis beherrscht der gekappte Turmhelm der Sagrada Familia aus Barcelona.

Die feine, grau-weiße Collage „Europolis“ von Daniel Zerbst ist als Aquarell mit Bleistift aufs Papier gebracht und hängt in der Galerie Studio20.21 in Kalkar am Markt. Ihr gegenüber beherrscht ein sieben Meter langer und 80 Zentimeter hoher, vielteiliger Gemälde-Fries voller Geschichten, Film- und Bild-Zitate den Raum. Beide sind Teil der neuen Ausstellung „Everland. Daniel Zerbst“, die ab Freitag in der Galerie am Markt in Kalkar zu sehen ist. Galeristin Alexandra Bottenbruch zeigt neben dem Sieben-Meter-Fries Zeichnungen, Grafiken und einen Objektkasten mit Pärchen und 190er-Jahre-Cadillac vor einer Häuserkulisse aus verschiedenen Stadtszenen.

Info Ausstellungseröffnung und Film-Uraufführung Ausstellung Die Ausstellung „Everland“ in der Galerie Studio20.21 am Kalkarer Markt eröffnet am Freitag, 2. September, um 19 Uhr. Sie ist bis 27. November zu sehen. Dazu erscheint ein Katalog in einer Auflage von 500 Stück, eine Sonderauflage von 25 Stück ist signiert und nummeriert, ihr liegt eine Grafik von Zerbst bei. Uraufführung Der 20-minütige Film „Everland“ wird am 2. September, gegen 20.15 Uhr im Ratssaal des Kalkarer Rathauses uraufgeführt. Dazu erscheinen zwei Grafiken.

Auf dem vielteiligen Fries-Gemälde schweben Städte über eine eigenwillige, karge Landschaft, Kinder-Aborigines sind darauf zu sehen und Szenen in einem Bad unter einem Tonnen-Gewölbe, die an römische Orgien erinnern, Roboter-Vierbeiner staksen durch die Landschaft, der Ring-Bau „The Donut“ aus England liegt im Hintergrund eines schachbrettartigen Platzes und ein großer, zwar wuchtiger aber dennoch eleganter Zeppelin schwebt über die letzte Szene. Bevölkert wird die surreale Fantasy-Welt auf dem Gemälde-Fries von durchweg schönen, jungen Menschen. Der sieben Meter lange Fries, den Daniel Zerbst in mehreren Jahren schuf 2015 vollendete, stand bis jetzt wohl gehütet im Atelier. In Kalkar ist das Gemälde zum ersten Mal komplett zu sehen.

Zum ersten Mal zu sehen sein wird in Kalkar auch ein weiterer Kunst-Kurzfilm von Zerbst. In „Witches of Everland II“ (so der Titel des Films) erforscht ein mechanischer Eulenvogel aus goldenem Blech seine Umgebung. Zerbst baute den Vogel „Owly“ für die Produktion seines Films. „Witches of Everland II“ gilt als Mittelteil einer Trilogie. Die Szenen des Fantasy-artigen Films sind nicht Computer-animiert: Owly ist eine reale Figur mit einem Aufziehwerk und wackelt kopfschüttelnd von zwei Rädern und seinem Schwanz angetrieben durch die Bilder-Filmwelt. Die Szenerien sind gemalt, gezeichnet oder reale Stadtszenen, die Zerbst in Überblendungen übereinanderlegt oder als Projektionen wieder auf die gefilmte Szene setzt. Neben „Owly“ spielen weitere Figuren aus goldenem Blech mit, ein Cadillac-Cabrio aus frühen 1960er Jahren spielt eine markante Rolle mitsamt seinem Besitzer-Pärchen. Eine tragende Rolle hat auch ein unter Wasser gefilmter Octopus. Wie „Whitches of Everland I“ wird auch Teil II in Kalkar uraufgeführt – als bildgewaltiges Musikstück, wie eine kleine Film-Oper, so Zerbst. Teil I habe internationale Kunstfilm-Preise bekommen, in Loa Angelos, Amsterdam und Berlin, sagt Bottenbruch

Zerbst wurde 1974 in Braunschweig geboren und lernte Silberschmied, bevor er an der Hochschule für angewandte Kunst Hannover und Braunschweig Kunst studierte. Er lebt vorwiegend im Ausland und hat ein Atelier in Cadaques in Spanien – ein Ort, der alle Künstler von Miro über Dali bis Marquez oder Man Ray sah. Es ist nicht die erste Ausstellung in der Kalkarer Galerie.