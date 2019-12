Kultur : Ausstellung: Emotionen prägen Geschichte

Kleve Noch bis Weihnachten ist die Schau im Berufskolleg Kleve, Standort Bedburg-Hau, zu sehen.

Wut über Waldsterben, Begeisterung für Ballkünstler, Misstrauen gegenüber manipulierten Abgasnormen, Trauer aufgrund von Terror - Gefühle prägen unser menschliches Zusammenleben und bestimmen zunehmend auch unserer Politik: In Zeiten der Daueraufgeregtheit werden Fakten durch gefühlte Wahrheiten infrage gestellt; Radikale aller Couleur finden immer mehr Zuspruch. „Hol den Vorschlaghammer!“ schlägt die Band Wir sind Helden in einem Lied vor. Wenn Schülerin Salina Thür dieses Lied leidenschaftlich singt, ist es nicht als Gewaltaufruf zu verstehen, sondern als Appell die Macht der Gefühle ernst zu nehmen – so wie es die gleichnamige Ausstellung vornimmt, die ab sofort im Berufskolleg Kleve am Standort in Bedburg-Hau zu sehen ist.