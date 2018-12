Marshall-Plan: Mit dem Marshallplan das Klima retten

Ausstellung in der Hochschule: Alfons A. Tönnissen, Alexander Brand, Dr. Barbara Hendricks und Frank Mehring, von rechts. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Eine Wanderausstellung in der Hochschule beschäftigt sich mit dem Geist des Marshallplans. Initiator Frank Mehring überzeugte Barbara Hendricks davon, dass dieser ein Lehrbeispiel für den Kampf gegen den Klimawandel ist.

„Unsere Politik ist nicht gegen ein Land oder gegen eine Doktrin gerichtet, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos“, sagte George Catlett Marshall, Außenminister der USA, am 5. Juni 1947. Er sollte der Gründervater des Marshallplans werden, mit dem Europa nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs wiederaufgebaut wurde. „Den Geist dieses Projekts können wir noch heute nutzen“, sagt Frank Mehring, Professor für Nordamerika-Studien an der Universität in Nimwegen. Dem Marshallplan sei es gelungen, Bürger von der Idee der europäischen Zusammenarbeit zu überzeugen. Damit es dazu kommen konnte, verwendeten die USA moderne Propaganda und Kulturdiplomatie.