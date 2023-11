Im Museum Kalkar Ein Blick aufs alte Niedermörmter

Alle zwei bis drei Jahre nimmt der Verein der Freunde Kalkars einen Kalkarer Stadtteil in den Blick und präsentiert auf zwei Ebenen im Museum sowie jetzt auch in der Schatzkammer von St. Nicolai Altes und Neues. Nach der Flugblattausstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Altkalkar, dem ältesten Ortsteil, und der Präsentation der Historie von Appeldorn und Kehrum steht nun Niedermörmter, das Kirchdorf am Rhein, im Fokus. Die Ausstellung ist ab sofort täglich außer montags zugänglich.