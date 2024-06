Von Fotos bis Sexspielzeug Neue Ausstellung in Groesbeek zeigt Liebe in Kriegszeiten

Liebe und Krieg sind von je her eng miteinander verbunden. Das zumindest will das Freiheitsmuseum in Groesbeek mit einer neuen Ausstellung zeigen. „Wenn der Tod zum Alltag gehört, erlebt man auch das Leben und die Liebe viel intensiver“, erklären die Macher. Der Zweite Weltkrieg beeinflusste schließlich das Liebesleben einer ganzen Generation. Man hatte, wie zu anderen Zeiten auch, Schmetterlinge im Bauch: im Luftschutzkeller, im Versteck, an der Front oder ganz normal auf der Straße.