Münchner Kunstakademie in Kleve Der Treck der Tiere von der Urzeit in die Moderne

Ihre eigene Geschichte erzählen mit dem Blick auf die Sammlung des Kurhauses – das war die Aufgabe der Studierenden der Klasse Pia Fries von der Münchner Kunstakademie. Dazu waren die Studenten mit ihrer Professorin in Kleve. Sie habe wie eine Bergführerin die kommenden Künstler der Akademie hinauf geführt zur Aussicht auf eine Ausstellung, sagte Fries kurz vor der Eröffnung. Die Studierenden sichteten die breite Sammlung des Museums Kurhaus, befassten sich mit der Geschichte des Hauses und machten ihre Werke dazu, die jetzt noch eine Woche im Kurhaus an der Tiergartenstraße zu sehen sind. Sie schufen eine prächtige Ausstellung in den Sälen des alten Kurbades – mit feinen Zeichnungen, mit Installationen, mit Malerei und vielen kleinen Steppentieren, die einen Treck aus der Urzeit hinüber in die Moderne in den hinteren Saal des Friedrich-Wilhelm-Bades gemacht haben.