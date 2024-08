Pachtvertrag nicht verlängert Krach um Aussichtsturm – Veranstaltungen müssen verlegt werden

Jetzt habe man zusammen mit Kurt Otten vom Caféhaus Niederrhein und Marie-Luise Klar vom Tanzpalast Bresserberg eine Lösung für „diese unglückliche Situation“ gefunden: Kurzerhand werden sowohl die Veranstaltung „Ludger Kazmiercak & Friends“ am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, als auch Kurt's Klönabend am Donnerstag, 15. August, in die vom Turm nicht weit entfernte Lokalität bei „Puppa Schmitz“ verlegt.