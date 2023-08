„Hügel der Leiden“ inklusive Außenanlage des Sportzentrums Oberstadt in Kleve ist fertig

Für die Beleuchtung der Spielfelder sorgen LED-Flutlichtanlagen. Die gesamte Anlage ist barrierefrei ausgestaltet. Mit der Fertigstellung der Außenanlage sind die Bauarbeiten am Sportzentrum Kleve-Oberstadt allerdings noch nicht beendet. In einem nächsten Schritt wird ein Multifunktionsgebäude errichtet, das den Vereinen zur Verfügung stehen wird. Das Multifunktionsgebäude wird in Holzbauweise als Niedrigenergiehaus errichtet. Zudem wird das Dach begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Derzeit werden die Ausführungsplanungen für das Gebäude erstellt, damit Anfang November 2023 vorbereitende Erdarbeiten für den Neubau beginnen können. Der geplanten Fertigstellung im Dezember 2024 fiebern auch die Vereinsvorsitzenden entgegen, denn aktuell fehlt an der Platzanlage noch ein geeigneter Treffpunkt für die Mannschaften – ein wichtiger Faktor für das Gemeinschaftsgefühl in den Vereinen.