Kleve/Bedburg-Hau: Auslagerung von Schülern nach Bedburg-Hau offiziell

Kleve/Bedburg-Hau (RP) Jetzt ist es offiziell: Mit dem Beginn des Schuljahrs 2018/2019 wird die Abteilung Sozialwesen des Berufskollegs Kleve mit allen Bildungsgängen im Gebäude Rosendaler Weg in Bedburg-Hau untergebracht werden.

Hintergrund der Maßnahme ist, dass die mit der Schulsanierung verbundenen Beeinträchtigungen des Lehrbetriebs so auf ein Minimum reduziert werden können. Die Schüler, die umziehen, aber auch diejenigen, die während der Modernisierungsarbeiten auf dem Gelände des Berufskollegs bleiben, teilweise in einer Containeranlage, in der bis zu zehn Schulklassen gleichzeitig adäquat unterrichtet werden können, sind so deutlich weniger Baulärm ausgesetzt.