Ausländerinitiativkreis : Die Kleiderstube in Bedburg-Hau ist umgezogen

Bedburg-Hau Der Ausländerinitiativkreis hat für seine Kleiderstube in den Räumen der ehemaligen Hauptschule am Rosendaler Weg ein neues Zuhause gefunden.

Die Kleiderstube des Ausländerinitiativkreises (AIK) der katholischen Kirchengemeinde Johannes der Täufer Bedburg-Hau ist umgezogen und befindet sich jetzt in den Räumen der ehemaligen Hauptschule, Rosendaler Weg 4. Am Tag der Wiedereröffnung herrschte großer Andrang. Schon 30 Minuten vor Eröffnung hatten sich viele Kunden eingefunden.

Seit 2015 wurde die Kleiderstube des AIK von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kellerräumen des Hauses Nördlicher Rundweg 10 betrieben. Dank der großen Spendenbereitschaft der Bedburg-Hauer blieb es nicht nur dabei, gut erhaltene Kleidung entgegenzunehmen und an Bedürftige gegen geringes Entgelt weiterzugeben. Gespendet und verkauft werden auch Kinderspielsachen und Dinge für den Haushalt. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden für den Kauf von Sachen verwendet, die nicht gespendet werden. Kleidung, die hier benötigt wird, wird an das Friedensdorf Oberhausen oder die Klosterpforte in Kleve weitergeleitet.