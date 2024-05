Ausländer-Zahlen steigen Mehr Polen als Niederländer im Kreis Kleve

Wer morgens an der Nassauerallee in Kleve entlang spaziert, hört ein Gemisch aus vielen Sprachen. Hier hat der Kreis Kleve Ende vergangenen Jahres das neue Welcome Center offiziell eröffnet – die zentrale Anlaufstelle für Menschen mit ausländischem Pass. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Der Kreis Kleve wird internationaler. Haben 2013 noch 36.026 Ausländer im Kreis Kleve gelebt, waren es 2023 schon 63.810. Die Zahl ist in zehn Jahren also um 77 Prozent gestiegen. Mit Blick auf die Einwohnerzahlen (320.372, Stand: Juni 2023) heißt das: Knapp 20 Prozent der Bevölkerung im Kreis Kleve hat keinen deutschen Pass.