Filmische Schülerprojekte Die besten Erklärfilme von Schülern im Kreis Kleve wurden prämiert

Insgesamt haben elf Filmbeiträge an der zweiten Auflage des Kreiswettbewerbs teilgenommen. Das Thema der zwei- bis fünfminütigen Erklärfilme ist den Schülerinnen und Schülern frei gestellt, ebenso der Einsatz der filmischen Mittel. Die Mädchen und Jungen werden dabei von Lehrkräften begleitet, die sich speziell in diesem Bereich fortgebildet haben. Ziel ist es, mit einem kreativen Projekt und viel Spaß an der Sache die Medienkompetenz zu fördern, die rezeptive Nutzung von Medien um produktive Elemente zu ergänzen und die Fähigkeiten zu erhalten, Inhalte des Lehrplans auf neue Weise umzusetzen.