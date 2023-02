Passend zum Valentinstag Ausgeh-Tipps für Verliebte in Kleve und Umgebung

Kino Es ist der Klassiker einer jungen Liebe: Schon manch erster Kuss soll in den Sesseln des Klever Kinos stattgefunden haben. Wenn sich wie zufällig die Hände beim Popcorn-Essen berühren und dann auch noch der richtige Streifen läuft, ist das Eis schnell gebrochen. Beim derzeitigen Kino-Programm kann man sich auf jeden Fall auf einen Film einigen. Leidenschaftlich geht es bei „Magic Mike - The Last Dance“ zu, wer das ganz große Spektakel sucht, ist bei „Avatar: The Way of Water“ richtig und „The Banshees of Inisherin“ gilt als ganz heißer Kandidat bei den diesjährigen Oscars. Am Donnerstag gibt es zudem noch eine ganz besondere Aktion: Die Frauenfilmnacht mit Begrüßungsgetränk und auf Wunsch auch mit Buffet. Das ganze Programm gibt es unter: www.kleverkinos.de