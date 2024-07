Tierparks, Ponyhof, Wildgehege Sechs Tierische Ausflugsziele am Niederrhein

Auf insgesamt vier Hektar Fläche ist das Wildgehege in Reichswalde ein großes Waldareal, in dem viele verschiedene Tiere leben. Zum Beispiels Wachteln, Igel und auch das Rotwild mit seinen Jungtieren. Oder aber Wildschweine gibt es zu entdecken. Dazu klettern in den Bäumen Eichhörnchen herum und in einem großen Auslaufgehege treffen Besucher auf Ziegen und Schafe, die auch gerne gestreichelt wie gefüttert werden dürfen. Für mehr Naturwissen gibt es im Wildgehege Rätseltafeln. Picknicken ist erlaubt. Das Wildgehege ist frei und kostenlos für die Besucher.