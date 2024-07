Ausflug in den Klever Reichswald Entdecken, spielen, lernen – Was der Wald zu bieten hat

Der Reichswald ist das größte zusammenhängende Staatswaldgebiet in NRW und erstreckt sich über Kleve, Goch und Kranenburg. Er ist die grüne Lunge, Heimat vieler Tier- und Baumarten, dient sauberem Trinkwasser und nicht zuletzt als Erholungsgebiet. Für Familien und Kinder gibt es hier viel zu entdecken. Vor allem der Walderlebnispfad „Sieben Quellen“ in Kranenburg ist attraktiv: Interaktive Spiele und Infotafeln bringen Kindern im Vor- und Grundschulalter viel über den Wald bei. Dazu fließendes Gewässer im Hintergrund – was vor allem im Sommer die Menschen magisch anlocke, so Revierförster Joachim Böhmer. Er möchte, dass die Leute mehr in den Wald gehen, ihn aktiv erleben und genießen. Auch Kinder sollten früh an die Natur herangeführt werden. Dabei steht für ihn das Pädagogische und Spielerische im Vordergrund.