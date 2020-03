Coronavirus breitet sich weiter aus : Klever Grenze zu Niederlanden wird kontrolliert

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Grenzübergang in Breisach zum Elsass den Verkehr. Foto: dpa/Patrick Seeger

Kleve Auch in Deutschland zieht die Ausbreitung des Coronavirus nun Folgen an den Außengrenzen mit sich. In Kleve wird die Grenze zu den Niederlanden von der Bundespolizeidirektion stärker kontrolliert.

Seit Donnerstagnachmittag führt die Bundespolizeidirektion Kleve wegen des Coronavirus entlang der niederländischen Grenze verstärkt Kontrollen durch. „Wir haben die Präsenz deutlich erhöht. Die Kontrollen finden stichprobenartig statt“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Kleve. „Wir halten die Autos an und fragen die Insassen nach Krankheitssymptomen und woher sie gekommen sind“, so der Sprecher. Im Verdachtsfall kontaktiert die Bundespolizei das zuständige Gesundheitsamt. „Die kommen dann raus. So lange können wir die Betroffenen festhalten“, so der Sprecher. „Wir tragen aber keine spezielle Schutzkleidung und auch keinen Mundschutz. Wir sehen genauso aus wie immer“, sagt der Sprecher.