Ausbildungsplätze Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist für die Jugendlichen im Kreis Kleve nicht bedarfsdeckend.

Während in einigen Städten und Kreisen in NRW ein Überangebot herrscht, liegt das Angebot im Kreis Kleve deutlich unter der Ausbildungsplatznachfrage. So stehen 2041 Bewerbern nur 1426 Ausbildungsplätzen gegenüber. Insbesondere für Jugendliche mit eingeschränkten Ausbildungsmarktperspektiven ist es schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Deshalb machen sich die Agentur für Arbeit Wesel und das Jobcenter Kreis Kleve jetzt im Ausbildungsprogramm NRW für die jungen Menschen stark.

Mit der Förderung des Landes aus dem Ausbildungsprogramm können bis zu 36 Ausbildungsplätze bezuschusst werden. Betriebe, die zusätzliche Ausbildungsplätze einrichten, erhalten in den ersten beiden Jahren einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung von 400 Euro im Monat. Um die Betriebe bei der Ausbildung zu unterstützen und den Jugendlichen Hilfestellung zu geben, finanziert das Land zusätzlich eine begleitende Betreuung. Im Kreis Kleve wird das Theodor-Brauer-Haus das Programm umsetzen. Mit einem umfangreichen Bewerberpool, einem breiten Netzwerk und seinen Fachkräften verfügt das Haus über die idealen Voraussetzungen, Ausbildungsbetriebe zu gewinnen. Ab sofort sprechen die Berufsberater der Agentur für Arbeit und die Fallmanager in den örtlichen Jobcentern im Kreis Kleve Jugendliche an, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, um sie in das Förderprogramm aufzunehmen. Das Theodor-Brauer-Haus bringt dann Betrieb und Bewerber passgenau zusammen, so dass beide profitieren können. Der Betrieb schließt einen regulären betrieblichen Ausbildungsvertrag mit den Jugendlichen ab. „Betriebe, die bisher nicht ausgebildet haben, können durch die Unterstützung im Ausbildungsprogramm NRW leichter in die Ausbildung einsteigen. Die Betriebe erhalten somit die Chance, ihren Fachkräftenachwuchs zu finden“, fasst Barbara Ossyra, Leiterin der Agentur für Arbeit Wesel, die Vorteile für die Unternehmen zusammen.