Berufsvorbereitung : Unzählige Chancen für Entlass-Schüler

Kalkar Diesmal konnte die Ausbildungsplatzmesse „top4thejob“ im Kalkarer Schulzentrum wieder analog stattfinden. Schüler des Gymnasiums, der Realschule und von auswärtigen Schulen unterhielten sich mit Berufspraktikern.

Der junge Mann sieht sich eher nicht im Blaumann oder in einer gelben Warnweste. Wie schon bisher als Schüler zieht er einen sitzenden Arbeitsplatz vor, und es sollte bitte ein neuzeitlicher Computer vor seiner Nase stehen. Also ist er drauf und dran, am Stand der Firma Siebers einfach vorüber zu gehen. Denn er weiß ja aus dem Straßenbild, was bei Siebers so passiert: Bagger und andere mächtige Fahrzeuge reißen die Straßen auf und drehen die Erde auf links. Allerdings sitzt da am Stand des Gocher Unternehmens ein Altersgenosse, den er flüchtig kennt und von dem er eher nicht annimmt, dass er Bagger fährt. Also lässt sich unser junger Mann auf ein Gespräch ein.