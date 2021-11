Bilanz der Agentur für Arbeit : Ausbildung: Weniger Bewerber und Stellen

KREIS KLEVE Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Kreis Kleve hat sich im zweiten Jahr der Pandemie stabilisiert. Dennoch stellten fehlende persönliche Begegnungen und wirtschaftliche Unsicherheiten Unternehmen und Jugendliche vor Herausforderungen.

Das Thema Ausbildung im Kreis Kleve bleibt ein schwieriges. Im zweiten Jahre der Corona-Pandemie ist sowohl die Anzahl der Bewerber als auch die Anzahl der Stellen zurückgegangen. In Zahlen ausgedrückt liest sich das so: Im Kreis Kleve meldeten sich von Oktober 2020 bis Ende September 2021 insgesamt 1633 Bewerber. Das sind 93 oder 5,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig standen 1630 Ausbildungsstellen zur Verfügung – 188 Stellen oder 10,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Davon waren 1602 betriebliche Ausbildungsstellen, 126 oder 7,3 Prozent weniger als im Ausbildungsjahr 2019/2020. Auf einen Ausbildungsplatz kommt derzeit genau ein Bewerber: Zum Vergleich: Vor drei Jahren gab es nur 0,69 Ausbildungsstellen pro Bewerber.

„Nachdem das letzte Ausbildungsjahr durch die einsetzende Corona-Pandemie und rückläufige Schulabgangszahlen ausgebremst wurde, hat sich die Situation in diesem Jahr gebessert. Dennoch gab es viele Herausforderungen. Der erneute Lockdown im letzten Herbst, der Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht in den Schulen sowie eine, für manche Branchen, weiterhin unsichere wirtschaftliche Lage erschwerten die Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. nach Nachwuchskräften“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, die auch für den Kreis Kleve zuständig ist. Es gab wenige Möglichkeiten zum persönlichen Kontakt, denn Ausbildungsbörsen und anderen Präsenzveranstaltungen sind größtenteils entfallen. „Wir haben vielfältige digitale Angebote gemacht – das war eine gute Alternative, konnte aber den persönlichen Kontakt nicht vollständig ersetzen. Dennoch hat es sich gelohnt, dass wir uns gemeinsam mit unseren Partnern intensiv um den Ausgleich am Ausbildungsmarkt gekümmert haben“, sagt Ossyra. Vielfältige Aktionen in der Woche der Ausbildung im März und im Sommer der Berufsausbildung hätten dazu beigetragen, das Thema Ausbildung ins Blickfeld von Jugendlichen, Eltern und Arbeitgebern zu rücken.