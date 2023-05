Marienschule wird vorgezogen Arbeiten an der Karl-Leisner-Schule verschieben sich um mindestens ein Jahr

Der Umbau der Karl-Leisner-Schule an der Klombeck-Straße wird verschoben: Knapp zehn Millionen Euro will die Stadt hier investieren, indem sie Teile abreißt und einen komplett neuen Block in die alte Schule setzt. Mit dem Vorhaben sollte kurzfristig begonnen werden. Doch um die Schule umbauen zu können, müssen die Schüler das Gebäude räumen. Eine Containerlösung stand im Raum, doch sollten letztlich die Schüler während der Bauarbeiten in das ehemals von der Gesamtschule am Forstgarten genutzte Gebäude an der Landwehr umziehen – am anderen Ende der Stadt. Die Verwaltung hätte dazu den Bustransfer und eine Aufsicht für die Fahrt organisiert.