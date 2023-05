Beliebtes Café in Kleve Aus Koffie Kompanie wird Café Numero 3

Im Café an der Kavarinerstraße 28a – zwischen Schokoladenmacherei und „Café Solo“ gelegen – gibt es mal wieder Veränderung: Drei Studentinnen der Hochschule Rhein-Waal haben das Lokal zum 1. April von der „Koffie Kompanie“ übernommen. Der neue Name der für köstlichen Kaffee in verschiedensten Variationen bekannten Lokalität: „Café Numero 3“.