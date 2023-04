Direkt am Rhein Neues Eiscafé an beliebter Fahrrad-Route in Millingen eröffnet

Der Blick ist traumhaft, die Plätze direkt an der Fensterfront sind begehrt. Seit Montag kann man auf dem Deich in Millingen am Rhein, direkt an der Grenze zu Keeken, in einer neu eröffneten Eisdiele die Spezialitäten des Hauses genießen. Jim Brouwers (20) führt das Lokal als Franchisenehmer. 55 Mitarbeiter sind bei ihm beschäftigt. Zuvor war hier das Gasthaus De Gelderse Poort beheimatet – und das war bei Fahrradfahrern und Ausflüglern immer äußerst beliebt, auch wegen der Außenterrasse.