Pachtvertrag nicht verlängert Aus für das Restaurant „Vinho’s zum Turm“ in Kleve

Wer auch immer 2025 auf Gietmann folgt: Er oder sie wäre der dritte Gastronom am Aussichtsturm, seitdem Behrens und Schmitz dort das Sagen haben. Im Jahr 2016 übernahm Janes Warnke zusammen mit seiner Frau Katja van der Louw. Anfang 2020 war dann Schluss, die beiden zog es zum Land-Golf-Club Schloss-Moyland. Seit 2021 führt Jürgen Gietmann die Geschicke im Restaurant, seit 2022 fokussiert er sich gar auf den Betrieb auf den Klever Höhen, nachdem der Pachtvertrag am Stammsitz an der Dorfstraße 35 in Materborn ausgelaufen war, weil die Familie Röhrhoff weiteren Platz für ihren Schornsteinfegerbetrieb benötigte. Dort war das „Vinho‘s“ mit Mittelmeerküche zu einer Institution avanciert.