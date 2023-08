Tradition und Innovation In Kalkar gibt es eine Schreinerei der Zukunft

Nichts gegen schönes Naturholz und alles, was man aus ihm machen kann. Aber die Zielrichtung von Markus Janßen als Geschäftsführer von „Werk²“ ist inzwischen eine andere: Der 41-Jährige beschäftigt sich vorrangig mit Küchen und Badeinrichtung und mit der Ausstattung verschiedenster Objekte. Deshalb passt es inzwischen besser, dem Unternehmen, das bis 2019 die Tischlerei Görtzen war, einen neuen Namen zu geben, eben Werk². Dafür gibt es auch einen ganz schlichten Hintergrund: Die bis dahin einzigen Produktionsräume lagen an der Hanselaerstraße in Kalkar und waren, als der zweite Standort dazu kam, eben das Werk 1. Die Halle an der Kastellstraße, 2019 dazu gekauft, bekam im internen Sprachgebrauch die Ziffer 2 angehängt, und als Exponent geschrieben war die neue Marke geboren: „Werk²“.