Blaulicht-Ticker : Aus dem Polizeibericht: Unfälle, Autodiebstähle und jede Menge alkoholisierte Autofahrer

Die Polizei (Symbolbild) hatte gut zu tun. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kleve/Bedburg-Hau/Uedem Am Wochenende hatte die Polizei in Kleve, Bedburg-Hau und Uedem gut zu tun: Zwei Autos wurden gestohlen, auf dem Gelände eines Autohauses in wurden die Räder von acht Wagen abmontiert. Dazu gab es Unfälle und Straftaten - zum Teil unter Einfluss von Alkohol.

Räder von acht Autos abmontiert Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Räder von insgesamt acht Autos abmontiert. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Der Diebstahl ereignete sich auf dem umzäunten Gelände eines Autohauses an der Straße An der Molkerei Bedburg-Hau/Hasselt.



Mercedes GLK gestohlen Auf einen SUV der Marke Mercedes hatten es Autodiebe in Uedem abgesehen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag zwischen 23 und 5 Uhr. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz am Kleinbergsbäumchen abgestellt. Es handelt es sich um einen grauen Mercedes GLK 220CDI/4matic mit dem Kennzeichen KLE-GP101.





Roter Fiat entwendet Am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr wurde auf der Böllenstege in Kleve ein geparkter, roter Fiat 500 mit dem Kennzeichen GEL-DD595 gestohlen.

Streifenwagen die Vorfahrt genommen Das hat ein Nachspiel: Weil ein 51 Jahre alter Mann aus Altenberge (Kreis Steinfurt) am Sonntag gegen 2 Uhr auf der Straße Am Brücktor in Kleve einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen hat, haben die Beamten das Fahrzeug kontrolliert. Das Ergebnis: Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt, die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren ein.



Mit dem Auto durch die Fußgängerzone Ein 34 Jahre alte Mann aus den Niederlanden fuhr am Samstag gegen 23.45 Uhr mit seinem Auto durch die Fußgängerzone in Kleve. Der Grund dafür war schnell festgestellt. Der 34-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet, wie die Polizei berichtet.





Unfall auf der Emmericher Straße Bei einem Auffahrunfall im Bereich Einmündung Emmericher Straße/Olmer Straße am Samstag um 13.45 Uhr verletzte sich eine 56 Jahre alte Kölnerin leicht. Wie die Polizei berichtete, musste ein 19 Jahre alter Emmericher verkehrsbedingt anhalten. Die Kölnerin konnte ihren Wagen noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Eine 53 Jahre alte Kleverin nicht, sie fuhr mit ihrem Auto auf den Pkw der Kölnerin auf, woraufhin ihr Fahrzeug auf den Pkw des 19-Jährigen geschoben wurde. Die Kölnerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand mittlerer Sachschaden.