Aus dem Kreis Kleve beim Jugend-Landtag

Kreis Kleve Der neunte Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen hat in Düsseldorf stattgefunden. Der CDU-Landtagsabgeordnete für die nördlichen und rechtsrheinischen Bereiche des Kreises Kleve, Günther Bergmann, freute sich, dass mit Leon Reintjes aus Kranenburg und Simon Reintjes aus Kleve gleich zwei Jugendliche aus seinem Wahlkreis teilnehmen konnten.

Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren erfahren beim Jugendgipfel, wie der parlamentarischen Betrieb in Nordrhein-Westfalen funktioniert. 199 Teilnehmer, entsprechend der Mitglieder des Landtages, machten in diesem Jahr mit. Für drei Tage nahmen sie die Plätze der echten Landtagsabgeordneten ein.

Höhepunkt war eine Plenarsitzung, die per Livestream im Internet übertragen wurde und so von jedermann verfolgt werden konnte. Die Jugendlichen diskutierten Anträge zu den Themen „NRW-Ticket für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sozialen Jahrs und Auszubildende“ und „Das Fach Informatik an weiterführenden Schulen“. Die Beschlüsse der „Jugend-Landtagsabgeordneten“ werden den Abgeordneten des realen Parlaments anschließend zur Kenntnis gegeben.