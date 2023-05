10.000 Besucher erwartet So wird das neue Gartenfest im Park von Schloss Moyland

„Für uns ist ein solch großer Markt im Sommer eine Premiere“, sagt Julia Niggemann, die Geschäftsführerin der Stiftung Museum Schloss Moyland. Aber Märkte wie dieser, den man zuvor ja als Kräutermarkt bereits 22 Jahre lang organisiert habe, seien ein Dreh- und Angelpunkt für die Moyländer Besucher – auch deshalb, weil man nicht nur neue Besuchergruppen erreiche, sondern auch, weil viele davon so den Reiz des Museums Schloss Moyland kennenlernen, das an den Tagen des Marktes seine Pforten natürlich geöffnet hat. „Wir laden in die beiden Ausstellungen ein, die passend zum GartenLeben von der Landschaft erzählen“, sagt Antje-Britt Mählmann, Direktorin des Museums. So stehen neben den Kräutergartenführungen auch viele Museumsführungen an den vier Tagen auf dem Programm.