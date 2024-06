In Appeldorn zu sehen Warum dieses Kreuz aus dem Müll gerettet wurde

Mathis Ingenhaag, der Leiter des Stadtarchivs Kalkar, steuerte auf Anfrage der Pfarrei geschichtliche Daten bei: Lehrer Franz Körholz wurde 1847 in Haffen bei Rees geboren und hat seinen Schuldienst 1868 in Uedem begonnen. Bevor er nach Appeldorn wechselte, war er noch im damaligen Kreis Kempen tätig. Im Jahr 1873 begann er sein Amt in Appeldorn, wo er dann 1898 sein silbernes Ortsjubiläum feiern konnte.