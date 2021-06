Versammlungsraum : Kalkarer Politik will Schul-Aula und Begegnungsstätte sanieren

Kalkar Die Aula des Kalkarer Schulzentrums ist seit Jahren nicht mehr nutzbar, eine Sanierung steht dringend an. Auch die Begegnungsstätte und Turnhalle in Altkalkar benötigt zumindest eine Modernisierung.

Neben Abiturfeiern und Schulaufführungen wird die Aula auch für Konzerte, den Karneval, die Ausbildungsbörse oder den Seniorenkaffee benötigt. Die Bühne sowie die Nebenräume sind jedoch längst für eine Nutzung gesperrt. Die Akustikdecke musste aufgrund statischer Mängel rückgebaut werden, man schaut in die offene Decke. In der Halle in Altkalkar wird zumindest noch Sport getrieben. Da es immer weniger Gaststätten mit entsprechenden Sälen gebe, sei auch dieser Begegnungsort wichtig, hieß es. Deswegen einen Neubau zu stemmen, wie aus der FBK vorgeschlagen wurde, dürfte kaum mehrheitsfähig sein. Das Forum möchte „das Notwenige tun“, denn, merkte Bürgermeisterin Britta Schulz an, „bei uns werden nie die Rolling Stones auftreten.“ Und eine echte „Festhalle“ bräuchte eine externe Bewirtschaftung, die kaum zu finden wäre.