Auftritt im Klever Festzelt Wie Schlagersänger „Jan Grün“ den Ballermann erobern möchte

Der große Traum ist natürlich, am Ballermann auf der großen Bühne zu stehen – bis dahin freilich ist es noch ein weiter Weg. Und wenn es nicht klappt, ist das auch kein Beinbruch: „Ich mache das aus Spaß an der Freude. Wenn dadurch etwas entsteht, ist das schön, aber an erster Stelle steht der Spaß. Ich will die Freude am Ballermann weitertragen“, sagt Jan Grün. Ein drittes Lied hat er übrigens bereits in Arbeit.