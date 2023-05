Jetzt noch profitieren Aufhol-Programm nach Corona endet im Sommer

Mit dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ können Maßnahmen und Projekte direkt von den Schulen geplant nach Abstimmung mit dem Schulträger und durchgeführt werden. Außerdem kann auch der Schulträger Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms schulübergreifend initiieren. Bisher wurden bereits Schwimmkurse in den Ferien ermöglicht und durch das Förderprogramm bezuschusst. Zudem konnten Lizenzen für verschiedene Programme angeschafft werden. Als dritte Säule stehen auch in dieser Förderperiode Bildungsgutscheine zur Verfügung, die von den Schulen direkt an Schüler ausgegeben werden können, um gezielt pandemiebedingte Lernrückstände auszugleichen. Die Bildungsgutscheine sind Gutscheine für einen außerschulischen Nachhilfeunterricht bei teilnehmenden Anbietern.