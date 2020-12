Kostenpflichtiger Inhalt: Ende der Auferstehungskirche : Das planen die Investoren in Kellen

Die Kirche an der Jahnstraße. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Kellen Die Auferstehungskirche in Kellen ist verkauft worden: Die Baumann Wilmsen GbR hat das Gebäudeensemble an der Jahnstraße erworben. Ende des Jahres, nach dem Entwidmungsgottesdienst am 27. Dezember, wird es an die Investoren übergeben. Was dort geplant ist.