Kleve : Auf Parkplatz sieben Fahrzeuge geknackt

In Kleve und Kellen wurde in insgesamt acht Fahrzeuge eingebrochen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kleve In sieben Fahrzeuge wurde in Kleve eingebrochen. Über die Scheibe der Beifahrertür gelangten die Täter ins Innere. Ein Aufbruchsfall ereignete sich zusätzlich in Kellen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 30. September, 16.40 Uhr, und Samstag, 1. Oktober, 8.30 Uhr, ist an der Klever Straße Karussellplatz in sieben Autos eingebrochen worden. Der oder die Täter gelangten jeweils über die Scheibe der Beifahrertür in das Innere der Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz Heideberger Mauer abgestellt waren. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich unter anderem um einen grauen Opel Astra, einen blauen VW Golf, einen grauen Skoda Octavia sowie einen schwarzen 3er BMW. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Fahrzeugen keine Gegenstände entwendet.

Auch in Kellen wurde in ein Fahrzeug eingebrochen. Dies geschah in der Zeit zwischen Samstagabend, 1. Oktober, und Sonntagnachmittag, 2. Oktober. Dabei gelangten die Täter in den Innenraum, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Suzuki SX4. Das Auto war an der Straße Zur alten Kirche abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente gestohlen.