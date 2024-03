Grabpflanzen angeknabbert Kaninchen-Plage auf Friedhof in Bedburg-Hau

Kaninchenversammlung auf dem Hauer Friedhof: Mehr als ein Dutzend der kleinen Tiere hoppeln derzeit zwischen den Grabsteinen an der Antoniterstraße hin und her. In den sozialen Medien sind die Langohren bereits seit einigen Tagen Thema – nicht zuletzt, weil sie die Bepflanzungen der Gräber als Nahrungsmittel für sich entdeckt haben und sie anknabbern, was ihnen schmeckt und in Reichweite ist.