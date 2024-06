Arden British Day Auf Burg Zelem gibt es bald wieder britische Edelkarossen zu sehen

Mehrere Jahre war es ruhig auf Burg Zelem, zumindest was den beliebten Arden British Day betrifft. Corona machte der Veranstaltung – wie so vielen in den vergangenen Jahren – einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag, 8. September, wird es aber endlich wieder so weit sein: Dann lädt Burgherr Jochen Arden wieder zum Arden British Day nach Kranenburg ein. Der Arden British Day ist eine Veranstaltung, die die Liebe zu britischen Oldtimern feiert.