Mit gestohlenem Kennzeichen : Audifahrer flüchtet nach Unfall in Kalkar

Kalkar-Wissel Nach einem Zusammenstoß mit einer Pedelec-Fahrerin fragt ein Audifahrer zunächst nach dem Wohlbefinden der 44-Jährigen. Als sie dann aber nach den Ausweisdokumenten des Mannes fragt, antwortet dieser ausweichend und flüchtet. Sein Kennzeichen stellt sich dann als gestohlen heraus.

Am Montag ereignete sich gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Hellendornstraße/Konrad-Adenauer-Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 44-jährige Frau aus Kalkar befuhr mit ihrem Pedelec die Hellendornstraße, aus Richtung Dorfstraße kommend und beabsichtigte geradeaus über die Kreuzung Hellendornstraße/Konrad-Adenauer-Straße zu fahren. Der entgegenkommende Fahrer eines silbernen Audi A3 mit Gelderner Kennzeichen nahm die Radfahrerin scheinbar nicht war und beabsichtigte nach links in die Konrad-Adenauer-Straße abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der 44-Jährigen, wodurch die Radfahrerin auf die Motorhaube des Audis fiel. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Im Anschluss stieg der Audifahrer aus seinem Pkw aus und erkundigte sich, ob alles okay sei. Außerdem fragte er, wie man sich jetzt einigen würde. Als die Radfahrerin nach den Ausweisdokumenten des Audifahrers verlangte, gab dieser an, keine dabei zu haben und diese eben zu Hause holen zu wollen. Dann stieg wieder in den Pkw ein, fuhr in Richtung Dorfstraße weg und kehrte nicht mehr zurück. Eine Abfrage des zuvor vom Audi abgelesenen Kennzeichens ergab, dass das Kennzeichen bereits Mitte Februar als gestohlen gemeldet wurde.