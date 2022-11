Einkaufsarena wächst : Tedi öffnet Anfang 2023 in Kranenburg

Kranenburg Jetzt ist geklärt, wer in das ehemalige Geschäft von dm in Kranenburg einziehen wird: Die Filiale von Tedi wird 580 Quadratmeter groß. Anfang 2023 soll eröffnet werden.

An Namen für das beeindruckende Kranenburger Einkaufscenter an der Umgehungsstraße mangelt es nicht. Von „Frische-Arena“ über „Am großen Haag“ bis hin zum dem jüngst auf der anderen Straßenseite eröffneten „Weide Park“ gibt es verschiedene. Was die Anbieter dort eint, sind florierende Geschäfte. Leerstände gibt es hier entweder nicht oder nur für kurze Zeit. Nachdem die Penny-Filiale in den „Weide Park“ umgezogen ist, sicherte sich die Drogeriemarktkette dm die freigewordenen Penny-Räume. Die größere Fläche sorgt für mehr Umsatz. Geklärt ist jetzt, wer in das ehemalige Geschäft von dm einziehen wird. Der Non-Food Anbieter Tedi wird hier eine neue Filiale eröffnen. Die Kette besitzt bereits mehr als 2750 Geschäfte in elf Ländern. Damit zählt das 2004 in Dortmund gegründete Unternehmen zu den führenden in der Branche.