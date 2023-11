Serieneinbrecher in Kleve? Auch in Materborn wurde am Wochenende eingebrochen

In der Zeit zwischen Samstag (25. November 2023) um 14.30 Uhr und Montag (27. November 2023) um 21.45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hang in Kleve-Materborn ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Sie entwendeten nach jetzigen Erkenntnissen drei Armbanduhren.