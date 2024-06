Ergebnis von Bürgerentscheid Auch im Kreis Paderborn gibt es eine Absage an den Nationalpark

Bislang gibt es in NRW einen Nationalpark in der Eifel. Im Kreis Kleve ist noch offen, ob es auch dort einen Bürgerentscheid geben wird. Die Initiative Internationalpark will bis Ende Juli mindestens 10.601 Unterschriften sammeln, damit dieser Schritt gelingt. Am Dienstag hatte es auch eine Informationsveranstaltung der Initiative in Kevelaer mit der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und dem Sprecher des Umweltausschusses des Landtages, Ralf Nolten, gegeben.