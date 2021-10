Konzert in Kleve : Astoria-Quartett aus Düsseldorf spielt im Haus Koekkoek

Kleve Es steht ein besonderes Konzert in Kleve an: Mitglieder der Düsseldorfer Sinfoniker haben das Astoria-Quartett gebildet, das ein Benefizkonzert im Haus Koekkoek gibt.

(mgr) Ursula Geisselbrecht-Capecki, künstlerische Leiterin des B.C. Koekkoek-Hauses in Kleve, hat nicht nur ein Faible für die romantische Kunst in dem klassizistischen Malerpalais inmitten der Innenstadt, sondern auch für die Musik. Musik, die in den schmucken Salons des Hauses, das der niederländische Landschaftsmaler Barend Cornelis Koekkkoek 1848 als sein Haus bauen ließ, gespielt wird.

Jetzt steht ein besonderes Konzert an: „Der musikalische Besuch aus Düsseldorf verspricht ein spritziges und vielseitiges Konzertvergnügen“, sagt Geisselbrecht-Capecki. Das Astoria-Streichquartett setzt sich aus Mitgliedern der Düsseldorfer Sinfonikern zusammen, die als Quartett etwas andere Klassik spielen. Nicht nur für ihre Homepage haben die Musiker vor einiger Zeit Foto- und Videoaufnahmen gemacht: Im Haus Koekkkoek, in den Parkanlagen und vor dem Ceres-Tempelchen. Jetzt spielen sie zum Dank dafür am Sonntag, 24. Oktober, 11.30 Uhr, ein Benefizkonzert, das „More than Tango“ titelt.